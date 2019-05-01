«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن لجنة «شبكة المدن المراعية للسن»

المصدر: الشارقة - البيان

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، وذلك صباح أمس في مكتب صاحب السمو الحاكم.

ووجه رئيس المجلس التنفيذي التهنئة والتبريكات إلى الأمة الإسلامية وإلى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحكومتها وشعبها وإلى موظفي حكومة الشارقة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأصدر المجلس القرار رقم 10 لسنة 2019م بشأن اللجنة العليا لتهيئة الشارقة للانضمام للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن. ونصّ القرار في المادة (1) على أنه، ومع مراعاة المادة رقم (7) من القرار الإداري رقم (2) لسنة 2017م، تنهى أعمال اللجنة العليا لتهيئة الشارقة للانضمام للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن ويستمر المكتب التنفيذي بمتابعة انضمام إمارة الشارقة للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن ويتبع دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة.

وأصدر المجلس القرار رقم (11) لسنة 2019م بشأن ضوابط تطبيق الترقيات على نظام الأطباء والصيادلة وفنيي الطب.

وناقش المجلس المقترحات الاستراتيجية لتطوير التنمية الزراعية والثروة الحيوانية في الإمارة، واستعرض سالم بن محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية الاستراتيجية المقترحة.