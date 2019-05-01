مجلس دبي لمستقبل المدن يستعرض الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات

المصدر: دبي ـ البيان

أكد داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي ورئيس مجلس دبي لمستقبل المدن ضرورة ترسيخ مفاهيم ومبادئ الابتكار والتطور لدى الأجيال القادمة وبشكل مستدام، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات المبتكرة والتجارب الناجحة في المجالات المتعلقة بالمدن وأهمها البيئة الطبيعية والمرافق والبنى التحتية والبيئة العمرانية وأساليب إدارة وحوكمة مدن المستقبل.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع أعضاء مجلس دبي لمستقبل المدن، وناقش المجلس في اجتماعه الأول الذي عقد في أكاديمية دبي المستقبل، التحديات في مجال مستقبل المدن واقتراح الحلول المبتكرة للتغلب عليها، وذلك عن طريق تبني الأفكار الابداعية المتميزة وتطويرها وإطلاق المبادرات والاستراتيجيات الداعمة لتحقيق رؤية مستقبل دبي والتي ستعتمد المبادئ السبعة التي ذكرها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد لمدن المستقبل.

ويعتبر مجلس دبي لمستقبل المدن أحد مجالس دبي للمستقبل التي وجه بتشكيلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

وقال الهاجري إن مجالس دبي للمستقبل عززت من مفهوم استشراف المستقبل من جميع جوانبه، الأمر الذي ينعكس بشكل جوهري على تحقيق قفزات متفردة في مجالات التنمية الشاملة، ونعمل من خلال مجلس دبي لمستقبل المدن على توسيع المدارك للوصول إلى الرؤى المستقبلية الفعّالة والتي من شأنها إثراء مستقبل القطاعات الحيوية كافة في الإمارة، حسب وثيقة الخمسين.