نيابة دبي تفتتح «سوق التسامح»

المصدر: دبي - البيان

تفقّد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، «سوق التسامح» للمشاريع الخاصة بموظفات النيابة العامة والأسر المنتجة الذي يستمر يومين في المبنى الرئيس، وتأتي المبادرة التي نظمها المجلس النسائي بنيابة دبي في إطار دعم مواهب الموظفات ومنتجات المشاريع المنزلية، وفتح نافذة للتسويق، وتسليط الضوء على الأفكار والأعمال المتميزة، إلى جانب إبراز دور المرأة وتمكينها في كل المجالات المختلفة.

وجاء اسم السوق تزامناً مع عام التسامح، إذ يضم منتجات تعكس التنوع الثقافي الذي يعايشه أهل دولة الإمارات وسكانها، إذ ضم السوق 15 مشروعاً من مشاريع الموظفات والأسر المنتجة.

واطلع النائب العام على المعروضات المتنوعة في السوق التي تستهدف جميع الأذواق وترضي مختلف الفئات العمرية.