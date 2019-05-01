مسؤولون: الدولة وفّرت للعمال سبل الراحة والحياة الكريمة

المصدر: دبي - البيان

أكد مسؤولون أن احتفال الدولة بيوم العمال يكتسي أهمية كبيرة هذا العام، لما يحمله من قيم التسامح الذي عنونته الدولة طوال هذا العام في عملية تأكيد أن الدولة كانت ولا تزال تبرهن أنها واحة للتسامح لكافة الجنسيات والأعراق والمذاهب، تستظل في ظل أشجارها الوارفة وتنهل من معين خيراتها، لا سيما فئة العمال الذين أعطتهم الدولة كافة الحقوق غير منقوصة، بل سخرت لهم سبل الراحة للعيش ضمن نطاق الحياة الكريمة.

نهج

من جهته قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: يكتسب الاحتفال بيوم العمال العالمي 2019 أهمية خاصة خلال «عام التسامح» الذي يجسد نهج دولة الإمارات العربية المتحدة في إرساء قيم التسامح والتآخي والعيش المشترك.

حيث تحتضن دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية من مختلف الثقافات والمعتقدات يعيشون في سلام وانسجام وتناغم، يسهمون بجد وإخلاص في مسيرة البناء والتنمية. ونحرص في هيئة كهرباء ومياه دبي، التي يعمل بها أكثر من 11 ألف موظف من 66 جنسية يقدمون خدمات على مستوى عالمي لأكثر من 900 ألف متعامل في دبي، على حماية حقوق العمال.

ركيزة

وقال الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع: إن فئة العمّال تشكّل شريحة مهمة في مجتمع إمارة أبوظبي، وركيزة أساسية تساهم مع الشرائح الأخرى في تحقيق كافة الأهداف التنموية.

وأضاف الدكتور مغير الخييلي، في كلمة بمناسبة يوم العمال العالمي: إن قيادتنا الرشيدة تحرص على إيلاء كافة فئات المجتمع الاهتمام والرعاية والدعم، ما يمكنهم من البذل والعطاء وخدمة الوطن. ومن هذا المنطلق، تأتي فئة العمال كإحدى أهم هذه الفئات، حيث تلعب دوراً كبيراً في مسيرة النهضة الشاملة لإمارة أبوظبي.

أهمية

من جانبه قال أحمد عبد الكريم جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: إن هيئة تنمية المجتمع تولي أهمية خاصة لشريحة العمال، هذه الشريحة التي كانت وستظل حجر أساس في جميع ما نحققه من حضارة عمرانية وتطور وتنمية.

وقال جلفار إن الهيئة تعمل مع شركائها على تطوير برامج لتحسين جودة حياة العمال وإتاحة المجال لهم لتطوير مهاراتهم وممارسة هواياتهم وهو ما يشعرهم بالسعادة وهم بعيدون عن أهلهم وأحبائهم، لافتاً إلى أن تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة في مجتمع غني ومتنوع الأطياف مثل إمارة دبي، يتطلب وعياً كاملاً لدى كافة أفراد المجتمع ومؤسساته وشركاته بأهمية الدور المنوط بكل منهم تجاه الآخرين.

شركاء

من ناحيته قال فهد أحمد الرئيسي، نائب المدير التنفيذي لـ«ورشة حكومة دبي»: تحتفي الإمارات بـ«يوم العمال العالمي» استكمالاً للنهج الحكيم للقيادة الرشيدة في إرساء دعائم متينة لحفظ حقوق العمال، باعتبارهم شركاء حقيقيين في مسيرة النماء والنهضة والتقدّم. وخطت دولتنا خطوات سبّاقة على درب ضمان أمن وسلامة ورفاه العمال».