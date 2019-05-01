عمر العلماء يحضر حفل قنصلية أذربيجان بمناسبة اليوم الوطني

المصدر: دبي - وام

حضر معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي حفل الاستقبال الذي أقامته القنصلية العامة لجمهورية أذربيجان في دبي بمناسبة اليوم الوطني لأذربيجان.

كما حضر الحفل عبد الرحمن المطيوعي مدير عام مكتب دبي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية المعتمدين لدى الدولة ومراسلي وسائل الإعلام وأبناء جالية أذربيجان.

‎استهل الحفل بعزف السلامين الوطني لدولة الإمارات وجمهورية أذربيجان ثم ألقى جاويدان حسينوف قنصل عام أذربيجان في دبي والمناطق الشمالية كلمة رحب فيها بالضيوف وشكرهم على مشاركتهم في الحفل.. وقدم نبذة عن تاريخ تأسيس بلاده والعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، والتي تشهد تطوراً في كل المجالات.

يذكر أن الاحتفال هذا العام تزامن مع مئوية تأسيس الخدمة الدبلوماسية في أذربيجان.