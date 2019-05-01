عبدالله بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع وزير خارجية ليبيريا

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، جيهزوندار فيندلي، وزير خارجية جمهورية ليبيريا.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في الديوان العام للوزارة بأبوظبي - بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووقّع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وجيهزوندار فيندلي، وزير خارجية جمهورية ليبيريا، على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال بين البلدين واتفاقية استثمار ثنائية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها اليمن وليبيا.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة جيهزوندار فيندلي، وزير خارجية جمهورية ليبيريا، مؤكداً العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، والحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك بينهما في العديد من المجالات.

من جانبه، أكد جيهزوندار فيندلي الحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات، انطلاقاً من العلاقات المتنامية بين البلدين.

وأشاد بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.