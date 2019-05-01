الشباب السعودي يبدي ثقة عالية بحكومته ورؤيتها 2030

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

أكد غالبية الشباب السعودي أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الاقتصاد السعودي، وأن الحكومة تعالج القضايا التي تهم الشباب بشكل فعّال، وذلك وفقاً لنتائج استطلاع أصداء بي سي دبليو الحادي عشر لرأي الشباب العربي ذاته.

وذكر ما يزيد على تسعة من أصل كل عشرة (93%) مشاركين سعوديين في الاستطلاع: «أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح، ويرى 83% منهم أن الاقتصاد السعودي يمضي هو الآخر في المسار الصحيح». ويعد الشباب السعودي أكثر تفاؤلاً من باقي الشباب العربي في البلدان الأخرى، إذ يقول أكثر من نصف الشباب العربي (53%) في أنحاء المنطقة: «إن بلدانه تسير في الاتجاه الصحيح»، ويرى 53% أن اقتصادات بلدانه تمضي في المسار الصحيح.

ولدى الشباب السعودي تفاؤل قوي حيال مستقبله الشخصي، إذ يقول ثلاثة من أصل كل أربعة (75%) مشاركين في الاستطلاع إن حياتهم ستكون أفضل من حياة آبائهم، بينما يتوقع 10% منهم فقط أن تكون حياتهم أسوأ مما كانت عليه حياة آبائهم.

ويعكس هذا الشعور القوي بالتفاؤل لدى الشباب السعودي ثقته الكبيرة بحكومة وسياسات المملكة، إذ يبدي نحو تسعة من أصل كل عشرة (89%) شبان وشابات سعوديين ثقتهم بنجاح رؤية 2030 في ضمان مستقبل الاقتصاد السعودي، ويقول 83% منهم إن حكومتهم تنتهج السياسات الصحيحة لمعالجة القضايا الأهم بالنسبة إلى الشباب.

ويرى الشباب العربي في المنطقة أن المملكة العربية السعودية تعتبر حليفاً مؤثراً لبلدانه، مؤكدين أن نفوذ المملكة في المنطقة ارتفع أكثر من أي دولة عربية أخرى خلال السنوات الخمس الماضية (37% للمملكة مقارنة مع 27% لدولة الإمارات، و11% لمصر، و21% للدول العربية الأخرى).

وقال سونيل جون، رئيس «أصداء بي سي دبليو» في الشرق الأوسط: «أبدى الشباب السعودي، وفقاً لمؤشرات الاستطلاع، تفاؤلاً كبيراً حيال مستقبله، ويحمل نظرة إيجابية بشأن توجه المملكة، ويتضح ذلك جلياً من خلال ثقته بنجاح رؤية 2030 في النهوض باقتصاد المملكة وتوفير فرص العمل».