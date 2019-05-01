أنور قرقاش: شهادة تفوّق للنموذج الإماراتي بمؤسساته وبعده الاجتماعي

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تدوين عبر حساب معاليه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن اختيار الشباب العربي لثمان سنوات الإمارات كالنموذج التنموي الأول والبلد المفضل للعمل والعيش عالمياً شهادة تفوّق للنموذج الإماراتي بمؤسساته وبعده الاجتماعي وعدالته وفرصه، ومؤشر أن الشباب العربي يشبه في طموحه الشباب عالمياً في بحثه عن الفرص والحياة الكريمة والأمان.

وقال معالي الدكتور قرقاش: «أنْ يتفوق نموذج الإمارات عند الشباب العربي عالمياً ويسبق دولاً غربية عريقة مؤشرٌ بأن التجارب العربية الناجحة بل والمتفوقة متاحة، الفرص والأمن والاستقرار عالية في خيارات الشباب العربي، وأبواب الإمارات المفتوحة للطموح، وإطارها المؤسسي العادل والمستقر أثبت نجاحه».