محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع ميركل تعزيز العلاقات

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس اتصالاً هاتفياً من انجيلا ميركل مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة.

وبحث سموه والمستشارة الألمانية - خلال الاتصال الهاتفي - علاقات الصداقة والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المتبادلة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا خاصة في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والتكنولوجيا وغيرها. وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ــ خلال الاتصال ــ دعوة من انجيلا ميركل لزيارة ألمانيا وقد قبلها سموه على أن يحدد موعدها في وقت لاحق. كما استعرض سموه والمستشارة ميركل آخر التطورات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد الجانبان خلال الاتصال التزامهما بتكثيف التواصل والحوار والتعاون خلال المرحلة المقبلة خاصة في ضوء الدور المهم الذي يقوم به البلدان الصديقان في تعزيز السلم والاستقرار وتشجيع التنمية والتقدم والازدهار في المنطقة والعالم.