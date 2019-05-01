الملحقية العسكرية بسفارتنا في الأردن تحتفل بالذكرى 43 لتوحيد القوات المسلحة

المصدر: عمّان - وام

احتفلت الملحقية العسكرية في سفارة الدولة في الأردن بالذكرى الثالثة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة التي تصادف في 5 مايو المقبل.

وكان في مقدمة مستقبلي المدعوين إلى الاحتفال مطر سيف الشامسي، سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، والعقيد الركن الطيار مبارك سعد المنصوري، الملحق العسكري بعمّان، وموظفو السفارة والملحقية العسكرية.

‎وحضر الاحتفال اللواء الركن مصلح المعايطة، ممثل هيئة أركان القوات المسلحة الأردنية مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات والتدريب، وكبار ضباط القوات المسلحة والأمن العام والدرك والدفاع المدني وكل الأجهزة الأمنية الأردنية.

كما حضره عدد من النواب والأعيان وكبار الشخصيات الرسمية والعشائرية من مختلف المناطق ورؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي والملحقين العسكريين المعتمدين بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد الملحق العسكري العقيد الركن الطيار مبارك سعد المنصوري العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، خاصة في مجال التعاون العسكري والأمني، مشدداً على الدور المشرف الذي تضطلع به القوات المسلحة في حماية أمن الوطن واستقراره وإنجازاته، وكذلك الدفاع عن قضايا الأمة الإنسانية العادلة.

وتطرق إلى قرار توحيد القوات المسلحة الذي جسّد أسمى معاني الوحدة والتعاون البناء، إذ التقت إرادة الآباء المؤسسين على توحيد القوات المسلحة للإمارات تحت قيادة واحدة وراية واحدة، لتكون هذه المناسبة يوماً من أيام الإمارات الخالدة التي أحدثت تغييراً مميزاً في تاريخها، ومن خلالها انطلقت جهود الدولة نحو البناء والتقدم والإنجاز، مستذكراً أبناء الإمارات البواسل الذين استشهدوا في سبيل خدمة الوطن الغالي والقضايا الإنسانية والعادلة.

ورفع السفير مطر الشامسي والملحق العسكري العقيد الركن الطيار مبارك المنصوري التهاني والتبريكات لقيادة الدولة الحكيمة وضباط وأفراد القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ43 لتوحيد القوات المسلحة، وأكدا التوجيهات السديدة والرعاية الكريمة من قِبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وعبّر الحضور في احتفال الملحقية العسكرية بالأردن من مسؤولين وعسكريين وشخصيات عامة وشعبية ودبلوماسية عن صادق محبتهم واعتزازهم بما يجمعهم من علاقات وثيقة مع دولة الإمارات قيادة وحكومةً وشعباً.