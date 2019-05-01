«الصحة» تختتم البرنامج التدريبي «دعم النتائج العلمية في المؤسسات الصحية»

المصدر: أم القيوين - وام

اختتم أمس البرنامج التدريبي الذي نظمته وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة بمستشفى أم القيوين بالتنسيق مع إدارة التمريض ومنطقة أم القيوين الطبية حول «دعم النتائج العلمية في المؤسسات الصحية - المرحلة الثانية».

شارك في البرنامج الذي نفذ في مستشفى أم القيوين عدد من أقسام التمريض المعني بمجال الجودة والأبحاث من مختلف المناطق الأخرى بالدولة مستهدفاً موظفي التمريض على صعيد الكوادر القيادية والإدارية وأعضاء لجان أبحاث التمريض ومدربي المهارات الاكلينيكية.

وهدف البرنامج إلى تأسيس وتعزيز المهارات اللازمة لإنجاز مشاريع الجودة والأبحاث اللازمة لتحسين الرعاية التمريضية، بالتعاون مع مؤسسات عدة في الدولة لتوفير المادة العلمية كجامعة الشارقة، وقسم التمريض بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وتم تسليط الضوء على التدريب النظري والعملي في يومين متتاليين لضمان الاستفادة القصوى بالإضافة إلى تنظيم جلسات حوارية وعصف ذهني ضمت فرقاً مختلفة عدة على ضوء المحاضرات النظرية لتسليم خطط المشاريع التحسينية لكل قسم على أن يتم التقييم والعرض في عام 2020 بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة في تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة، وتعزيز وبناء القدرات في مجال الابتكار، بالإضافة إلى تطبيق مهارات البحوث والتفكير التحليلي في مجال التمريض.