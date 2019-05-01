مركز دبي للرعاية الخاصة ينظم حفله السنوي

المصدر: دبي - أحمد يحيى

نظم مركز دبي للرعاية الخاصة أول من أمس حفله السنوي، الذي قدم خلاله عرضاً مسرحياً موسيقياً بعنوان «إنه عالم رائع»، فيما احتفى كذلك بطلبته الذين حصلوا على ميداليات في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي أقيمت في أبوظبي أخيراً، وذلك برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الأميرة هيا بنت الحسين.

حضر الحفل معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، والدكتور عبد الله الخياط رئيس مجلس إدارة المركز وأعضاء مجلس الإدارة، فضلاً عن أكثر من 500 شخص من عائلات الطلاب.

وعبرت الدكتورة مهشيد صالحي مديرة المركز عن سعادتها لحصول طلاب المركز المشاركين بالأولمبياد الخاص على ميداليات في هذا الحدث العالمي الكبير الذي يعكس أهمية الإنجاز الذي حققوه، لافتة إلى الطلبة الذين شاركوا وهم محمد وعبدالله التاجر وسيف العجلة وجوزي ماكينتير، حيث فازوا بأربع ميداليات ذهبية وفضية و2 برونزية في الفروسية والسباحة والجمباز.

وأضافت أنه من الرائع رؤية الكثير من الناس يأتون من بلدان مختلفة، لمشاهدة العديد من الشباب المصممين على النجاح والحصول على البطولة وهم يعرضون مواهبهم المذهلة، خاصة أن ما أنجزه طلابنا كان رائعاً حقاً، مشيرة إلى الدعم الكبير الذي يلقونه من كافة الفعاليات المجتمعية ودعمهم لطلبة المركز. وقال الدكتور عبد الله الخياط إن تمكين أصحاب الهمم، يُحدث كل يوم فارقاً في حياتهم وحياة أُسرهم ويجعل الدولة بيئة متسامحة، ترحب بالتنوع البشري بين مواطنيها والمقيمين على أرضها الذين يمثلون أكثر من 200 جنسية متعددة الثقافات.