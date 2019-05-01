«زايد للثقافة الإسلامية» تكرّم الفائزين بـ«جائزة الدار للتميز»

المصدر: ■ أبوظبي - وام

كرّمت دار زايد للثقافة الإسلامية الفائزين بجائزة الدار للتميز في دورتها الرابعة التي تهدف إلى تحفيز الموظفين وتشجيعهم على التميز تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته الدار بحضور الدكتور مطر محمد النعيمي، عضو مجلس إدارة دار زايد للثقافة الإسلامية، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، المديرة العامة للدار، ومديري الإدارة ورؤساء الأقسام وموظفي الدار.

وهنأ الدكتور مطر محمد النعيمي الموظفين الفائزين بالجائزة بمختلف فئاتها، مؤكدا أهمية نشر ثقافة التميز والإبداع والجودة، وتطبيق أكثر أساليب العمل كفاءةً وتطوراً في القطاع الحكومي، بما ينعكس إيجاباً في زيادة معدلات السعادة لدى الموظفين، ورفع مستويات الأداء، وتحقيق الجودة والتميز.

من جهتها، أوضحت الدكتورة نضال الطنيجي أن تعزيز قدرات الموظفين ينسجم مع توجهات حكومة أبوظبي في تعزيز القدرات التنافسية المؤسسية بين الموظفين، مشيرةً إلى أن «جائزة الدار للتميز» تهدف إلى تحفيز وتشجيع الموظفين على التميز.