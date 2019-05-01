ماجد بن سعود المعلا يزور قصر الحصن في أبوظبي

المصدر: أم القيوين - وام

زار الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين أول أمس قصر الحصن، الذي يعد من أهم الصروح التاريخية والتراثية في مدينة أبوظبي.

وتجول الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا في أرجاء القصر يرافقه عبيد سلطان طويرش مدير عام دائرة التخطيط العمراني بأم القيوين والقائم بأعمال مدير عام دائرة بلدية أم القيوين والمهندس يوسف المنصوري مدير قطاع الشؤون الهندسية بدائرة بلدية أم القيوين.. وتعرفوا جميعاً على تاريخ إمارة أبوظبي وإرثها القديم الذي يروي قصة نجاح تربط الماضي بالحاضر.. واطلعوا على الإنجازات التي قامت على أرض الإمارة خلال الحقب الزمنية المتعاقبة على مدى ثلاثة قرون حتى أصبح هذا القصر من أبرز المعالم السياحية.

واستمع الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا إلى شرح عن أهمية قصر الحصن والدور المحوري الذي قام به في صناعة الأحداث التاريخية، كما شاهد المعروضات القيّمة التي تعكس ملامح الثقافة الإماراتية الأصيلة وهويتها المتميزة.. واطلع على المقتنيات القيّمة الدائمة التي تؤكد ملامح الثقافة الإماراتية الأصيلة، إضافة إلى عدد من المقتنيات الشخصية في غرفة الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان، بجانب بعض المقتنيات في غرفة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

كما زار «بيت الحرفيين» في الحصن الذي يسلط الضوء على الحرف اليدوية التقليدية في الدولة.

ويعد قصر الحصن أعرق صرح تاريخي في مدينة أبوظبي، فقد شيّد حول أقدم بناء قائم إلى يومنا هذا في مدينة أبوظبي، وهو برج مراقبة بني في تسعينيات القرن الثامن عشر لمراقبة الطرق التجارية الساحلية وحماية المجتمعات المتنامية على الجزيرة.