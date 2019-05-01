مشاريع مستقبلية لسعادة ورفاهية سكان وزوار دبي

المصدر: دبي - البيان

تحقق المشاريع المستقبلية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، السعادة والرفاهية لسكان دبي وزوارها.

وشملت المشاريع التي اعتمدها سموه الحديقة المعلقة، وممشى في كل من: شارع الشيخ زايد، وأم سقيم، وشاطئ جميرا، ومسارات الدراجات الهوائية، ومشاريع الطرق وأنظمة النقل الجماعي.

كما اعتمد سموه الخطة الخمسية لرصف الطرق الداخلية في المناطق السكنية (2019 ـ 2023)، واطلع سموه على سير العمل في مشروع تطوير محور شارع طرابلس، ومحور الخوانيج وحديقة مشرف، ومشروع تطوير طريق دبي ـ العين، ومشروع تطوير الطرق المؤدية للمدينة العالمية.