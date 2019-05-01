عمار النعيمي يطلق مبادرة «ايزو بيانات المدن»

المصدر: ■ عجمان - وام

أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، مبادرة «ايزو بيانات المدن» بالتعاون مع المجلس الدولي لبيانات المدن.

واطلع سموه على إنجازات مبادرات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لعام 2018 والتقدم في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019 الصادر من البنك الدولي.

وكرم سموه الجهات الحكومية التي حققت مؤشرات ونتائج عالمية وعربية والشركاء الاستراتيجيين وفرق العمل المختلفة للمسوحات والدراسات وفرق عمل مركز عجمان للإحصاء والتنافسية.

جاء ذلك خلال حفل تكريم سهولة ممارسة الأعمال في عجمان والنتائج الصادرة من البنك الدولي لعام 2018 التي أظهرت تقدما في مؤشرات الأداء على مستوى العالم، والذي نظمه مركز عجمان للإحصاء والتنافسية أمس بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية ورئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط رئيس اللجنة العليا للتعداد، والشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية.

والدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية، ورؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات والهيئات العاملة في إمارة عجمان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

ودعا سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي عقب حفل التكريم، جميع المسؤولين في الدوائر والمؤسسات والهيئات في إمارة عجمان إلى ضرورة العمل والمزيد من الجهود والتعاون مع مركز عجمان للإحصاء والتنافسية وتزويده بكافة البيانات والإحصائيات من أجل تحقق الإنجازات والارتقاء بالمؤشرات التنافسية في مختلف القطاعات تماشيا مع التطور الذي تشهده دولة الإمارات وباقي دول العالم حتى نستطيع تحقيق المراكز الأولى وتقديم مؤشرات أداء أفضل.

وأكد سموه أنه سيتابع بنفسه كافة الجهود المبذولة ونتائج كل دائرة ومؤسسة من حيث الارتقاء بمؤشر سهولة الأعمال المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، مثمنا جهود فرق العمل في مختلف الدوائر والمؤسسات المحلية والنتائج التي تحققت خلال المرحلة الماضية.

وقال «علينا أن نستشعر المستقبل لمواصلة هذا الجهد لتطوير منظومة العمل الحكومي والاستفادة من التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية ومتابعتها بشكل دائم، والتي تجعلنا نتعرف على الحقائق وأداء العمل في كافة مؤسساتنا للارتقاء بمستوى سهولة ممارسة الأعمال والأداء للوصول بالإمارة إلى مصاف الدول المتقدمة والتفوق عليها تماشيا مع رؤية الإمارات وعجمان 2021».

ويأتي حفل تكريم الجهات بمناسبة تحقيق إمارة عجمان مراتب متقدمة عالميا وعربيا في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال متنافسة بذلك مع أهم الاقتصادات العالمية بحسب تقرير سهولة ممارسة الأعمال في إمارة عجمان الصادرة عن البنك الدولي لعام 2018 بالإضافة إلى تتويج الجهود التي شاركت وبذلت المزيد من العطاء لتنفيذ وإنجاح المسوحات الميدانية والدراسات المتخصصة.