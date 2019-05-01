«خليفة الإنسانية» تقدم 90 طن مساعدات إلى جزر القمر

المصدر: ■ أبوظبي - وام

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.. بدأت المؤسسة تنفيذ إغاثة إنسانية عاجلة إلى جمهورية جزر القمر المتحدة وشحن مواد غذائية وأدوية بلغت 90 طناً.

وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية إنه بناءً على توجيهات قيادتنا الرشيدة، وفي إطار المبادرات الإنسانية للدولة، بدأت المؤسسة شحن أولى المساعدات الغذائية والطبية إلى جمهورية جزر القمر، حيث غادرت عصر أمس طائرة شحن تحمل على متنها 90 طناً من المساعدات منها 80 طن مواد غذائية و10 أطنان أدوية.

التزام

وأضاف أن المؤسسة دأبت على تلبية النداءات العاجلة من الدول والشعوب الشقيقة والصديقة المتضررة من الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية ومد يد العون لها، وذلك انطلاقاً من توجه الإمارات الإنساني والتزام المؤسسة بتقديم المساعدات الإنسانية على الساحة العالمية.

جدير بالذكر أن الإعصار كينيث أودى بحياة ثلاثة أشخاص في جزر القمر وألحق أضراراً جسيمة في المنازل والمحال التجارية في العاصمة موروني، وتسبب الإعصار في رياح عاتية وصلت سرعتها إلى 140 كيلومتراً في الساعة، اجتاحت جزر القمر وتسببت في انقطاع واسع النطاق في التيار الكهربائي في شمال الجزيرة الرئيسية، وهي جزيرة القمر الكبرى وفي العاصمة موروني إضافة لجزيرة انجوان.