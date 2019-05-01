أنور قرقاش يبحث التعاون مع وفد برلماني ألماني ومسؤولة أممية

المصدر: ■ أبوظبي - وام

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وفداً برلمانياً ألمانياً يزور الدولة حالياً.

وتناول لقاء معاليه مع يورغن هارت عضو البرلمان الألماني المتحدث باسم شؤون السياسة الخارجية في كتلة الاتحاد المسيحي الديمقراطي ونيكولاس لوبيل عضو البرلمان الألماني من الحزب ذاته.. العلاقات الثنائية بين الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية وسبل تعزيز التواصل.

وقدم معاليه للوفد شرحاً حول توجهات السياسة الخارجية للدولة.. وتناولت المقابلة تطورات الملفات الإقليمية وآخر مستجداتها. كما التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش أمس في ديوان عام الوزارة في أبوظبي الدكتورة فومزيللي بلامبو- نيغوكا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وتناول اللقاء قضايا عدة تتعلق بأنشطة الأمم المتحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين وجهود النهوض بالمرأة. وفي هذا الإطار عرض معالي الدكتور أنور قرقاش ما حقّقته دولة الإمارات من إنجازات في تمكين المرأة في المجتمع على جميع المستويات. وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين الإمارات والمنظمة الدولية في المجالات الإنسانية.