طحنون بن محمد يعزي علي الظاهري بوفاة والدته وسيف العرياني في وفاة أخيه

المصدر: ■ العين - وام

قدّم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، مساء أمس، واجب العزاء إلى علي هلال علي الظاهري، في وفاة والدته، رحمها الله، لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة عشارج بمدينة العين.وعبّر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيدة وذويها، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدّم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، مساء أمس، واجب العزاء إلى سيف سلطان العرياني، وبطي سلطان العرياني في وفاة أخيهما سلطان سعيد بن حامد العرياني، رحمه الله، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في مجلس زاخر بمدينة العين.وأعرب سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.