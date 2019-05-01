ولي عهد الفجيرة يبحث التعاون مع رئيس وزراء جوهور الماليزية

المصدر: ■ الفجيرة - وام

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أمس، شهرو الدين جمال، رئيس مجلس الوزراء في ولاية جوهور الماليزية.

وتم خلال اللقاء، الذي عُقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى ولاية جوهور الماليزية، بحث علاقات التعاون المشترك في شتى المجالات، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الاقتصادية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً الحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك بينهما.

وقام سمو ولي عهد الفجيرة بزيارة شركتي «PIPC» و«PIC» المتخصصتين في مجال البترول والبتروكيماويات والتخزين في ماليزيا، حيث استمع سموه إلى شرح مفصل عن أداء الشركتين.

وفي نهاية زيارته الرسمية، غادر سمو ولي العهد ولاية جوهور الماليزية بمثل ما استُقبل به من حفاوة وتكريم، عائداً إلى إمارة الفجيرة، حيث كان في وداع سموه كبار المسؤولين في الولاية.

رافق سمو ولي عهد الفجيرة في زيارته الرسمية سالم الزحمي مدير مكتب سموه.