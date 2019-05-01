العاهل الأردني يثمن مواقف الإمارات الداعمة للعمل العربي المشترك

المصدر: عمان - وام

استقبل الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية أول من أمس في قصر الحسينية مطر سيف الشامسي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله. وأكد الملك عبدالله خلال اللقاء العلاقات الأخوية النموذجية بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة..

معرباً عن تحياته وبالغ تقديره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وثمن الملك عبدالله الثاني عالياً مواقف دولة الإمارات الداعمة للعمل العربي المشترك، بما يخدم تعزيز روابط وأواصر التعاون والتنسيق وديمومتها بين الأشقاء.