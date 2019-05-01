حمدان بن محمد يعيّن مديرين تنفيذيين في حكومة دبي

المصدر: دبي - البيان

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرارات المجلس أرقام 7 و8 و9 لسنة 2019 بتعيين مديرين تنفيذيين في حكومة دبي.

ونصّ القرار رقم 7 لسنة 2019 على تعيين صالح عبد الغفار الهاشمي مديراً تنفيذياً لمؤسسة دبي للضمان الصحي بهيئة الصحة في دبي، والقرار رقم 8 لسنة 2019 على تعيين محمد علي بن زايد الفلاسي مديراً تنفيذياً لقطاع شؤون المساجد بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، والقرار رقم 9 لسنة 2019 على تعيين عبد العزيز محمد فرج الملا مديراً تنفيذياً لصندوق دبي للدعم المالي.