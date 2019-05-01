«نور دبي» تكافح الإعاقة البصرية لـ27 مليون شخص في آسيا وأفريقيا

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة «نور دبي» أن المؤسسة نجحت في ترسيخ مجموعة القيم الإنسانية التي يحملها فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث أسهمت في مكافحة كل أشكال الإعاقات البصرية وحفظ نعمة الإبصار لأكثر من 27 مليون شخص في آسيا وأفريقيا منذ انطلاقها عام 2008 .

جاء ذلك في كلمته خلال حفل تكريم أئمة المساجد في دبي ممن شاركوا المؤسسة في توزيع نظارات القراءة على المصلين في مساجد دبي خلال شهر رمضان من العام الماضي وذلك بحضور الدكتور حمد الشيباني المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي والدكتورة منال تريم المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة مؤسسة نور دبي وعدد من المسؤولين والمختصين.

وستقوم مؤسسة «نور دبي»، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بتوزيع 12 ألف نظارة قراءة على رواد 49 مسجداً في دبي اعتبارا من الأسبوع المقبل وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وذلك لمساعدة المصلين ورواد المساجد ممن يواجهون صعوبات في الرؤية من قراءة وختم القرآن.

قيم

وأشار معاليه إلى أن جهود «نور دبي» لم تتوقف عند هذا الحد، حيث وصلت قافلة المؤسسة لأكثر من 20 ألف شخص داخل الدولة، ووفرت لهم جميع الخدمات الطبية التي تحفظ لهم أبصارهم، ومن ثم تمكينهم من المضي في حياتهم بشكل طبيعي.

تعاون

وذكر أن المؤسسة نجحت بالتعاون المثمر مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وبجهود مخلصة من أئمة المساجد، في توزيع (3000) نظارة قراءة مجانية في 29 مسجداً، لافتاً إلى مواصلة المؤسسة عمليات توزيع النظارات بما يقدر بـ 12000 نظارة في 49 مسجداً.

في الوقت نفسه أعرب معالي القطامي عن تقدير مؤسسة نور دبي لقيمة الدور المجتمعي والإنساني الذي تقوم به «دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري»، وإسهاماتها التنموية والخيرية، داخل الدولة وخارجها.

فيما ثمّن معاليه الجهود الكبيرة التي يقوم بها الدكتور حمد الشيباني مدير عام الدائرة، من أجل أن تكون «دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري»، هي الوجهة‭ ‬الريادية‭ ‬الإسلامية‭ ‬والخيرية‭ ‬المستدامة، وهي المنصة المثلى لنشر‭ ‬وتعزيز‭ ‬قيم‭ ‬الوسطية‭ ‬الإسلامية‭ ‬وتنمية‭ ‬العمل‭ ‬الخيري، ‬ إلى جانب عمارة‭ ‬المساجد‭ ‬وفقاً‭ ‬لأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭.‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

درع

وبهذه المناسبة سلّم معالي القطامي الدكتور حمد الشيباني درعاً تذكارية، تقديراً لتعاون دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري مع مؤسسة نور دبي، ودعم جهود المؤسسة الإنسانية، كما سلّم معاليه ومعه الدكتور الشيباني شهادات التقدير لأئمة المساجد المكرّمين.