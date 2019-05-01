افتتاح جامع السمحة بسعة 500 مصلٍ

المصدر: أبوظبي ـ البيان

بحضور كبير من أهالي مدينة السمحة الواقعة على طريق أبوظبي ـ دبي تم افتتاح جامع السمحة الذي يتسع لأكثر من 500 مصلٍ، وذلك بحضور الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وتم تشييد الجامع وفق النمط المعماري الإماراتي القديم الذي تتميز به الدولة إلى جانب الالتزام بالزخرفة العربية والإسلامية.

وأشاد الدكتور الكعبي باهتمام الدولة وقيادتها الرشيدة ببيوت الله وعمارتها والعناية بها، مبيناً أن الهيئة تحظى بدعم كبير من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو حكام الإمارات.