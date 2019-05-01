700 وحدة هندسية لتزيين مدن وشوارع الظفرة

المصدر: أبوظبي - البيان

قامت بلدية منطقة الظفرة بتزيين مدن المنطقة والشوارع الرئيسية استعداداً لحلول شهر رمضان المبارك، تضمنت أشكالاً هندسية مميزة وعبارات مستمدة من البيئة المحلية كالنخلة والجمل، بالإضافة إلى عبارات تهنئة مضيئة مثل رمضان كريم، وإفطاراً شهياً، وشهراً مباركاً، بلغ عددها 700 وحدة هندسية على مستوى المنطقة. وقد زادت الأشكال الهندسية بألوانها الزاهية جمال مداخل المدن والطرق الرئيسية مع حلول الشهر الفضيل.

وتحرص بلدية منطقة الظفرة على المشاركة في جميع الأنشطة والاحتفالات الدينية والاجتماعية والثقافية التي تقام بالمنطقة انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية ورؤيتها الرامية إلى أن تكون إمارة أبوظبي إمارة ذات تطوير عمراني متكامل مستدام، وخدمات بلدية متميزة لرفاهية وسعادة المجتمع.