وزارة تنمية المجتمع تفتتح معرض الصنعة الرمضاني في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

افتتحت وزارة تنمية المجتمع أمس معرض الصنعة الرمضاني في «المنار مول» برأس الخيمة، ويتواصل حتى الرابع من مايو، بمشاركة 30 أسرة إماراتية منتجة، وعدد من أصحاب المشاريع المتوسطة من القائمين على مشاريع خاصة خارج نطاق الوزارة.

حضر افتتاح المعرض حصة تهلك وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية، وعفراء بوحميد مدير إدارة برامج الأسر المنتجة، وعدد من أفراد الأسر المنتجة وزوار المركز من مختلف فئات المجتمع، حيث يواصل المعرض فعالياته لمدة خمسة أيام .

ويقدم معرض الصنعة الرمضاني في رأس الخيمة منتجات متنوعة للأسر الإماراتية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، من مختلف إمارات الدولة، استقبالاً للشهر الفضيل بتوفير تشكيلة من المنتجات التي تحرص على اقتنائها الأسر من ملابس وعطور وأوان مزخرفة، وغيرها.

ملامح

وأكدت حصة تهلك أن معرض الأسر الإماراتية المنتجة الرمضاني يأتي بمناسبة قرب حلول الشهر الفضيل انسجاماً مع ملامح الاستعداد لهذه المناسبة، كما أنه يعد جزءاً من خطط وبرامج الوزارة لدعم الأسر المنتجة، والارتقاء بإنتاجيتها وتحفيز عطائها ضمن مشروع «الصنعة» الذي يحتضن المشاريع منذ انطلاقها بهدف تطويرها ودعمها وخلق منصة تعرض منتجات إماراتية متميزة.

وأوضحت أن الوزارة وللمرة الأولى دعت أصحاب المشاريع المتوسطة للمشاركة في معرض الصنعة الرمضاني، لمشاركة الأسر المنتجة في تنمية الخبرات وتبادل التجارب والأفكار، بما يعزز ويثري تطلعات الأسر المنتجة للارتقاء بمشاريعها بأفكار تطويرية من جهة، وبما يمنح أصحاب المشاريع المتوسطة فرصة الاطلاع على تجربة الوزارة النوعية على صعيد ابتكارات وإبداعات الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر.

دعم

وأشارت إلى حرص الوزارة على توسيع دائرة التسويق لمنتجات الأسر الإماراتية، من منطلق أن دعم طموحات التنمية المستدامة هو مهمة تشاركية لمختلف الجهات الحكومية والخاصة، حيث تدعم الوزارة جهود وأفكار ومبادرات الأسر المنتجة بالعديد من المعارض والمنافذ التسويقية، تحفيزاً للمستوى الاقتصادي للأسر الإماراتية.

2500

بلغ عدد الأسر الإماراتية المنتجة المسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة أكثر من 2500 أسرة منتجة، والتي تحظى بدعم وزارة تنمية المجتمع، سعياً إلى تحقيق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، وتوافقاً مع توجّهات ورؤية الإمارات 2021، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة بتمكين الأسرة الإماراتية ودعم استقرارها، وتحقيق رخائها، وترسيخ سعادتها ورفاهيتها، تجسيداً لأجندة وأهداف التنمية المستدامة 2030.