«صحتك في رمضان» فعالية تثقيفية لمنتسبي شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت مديرية الخدمات الطبية، بقطاع المالية والخدمات، ومركز التربية الرياضية الشرطية، بقطاع الموارد البشرية، في شرطة أبوظبي، فعالية توعية تحت عنوان «صحتك في رمضان» بالتزامن مع حلول الشهر الكريم، وذلك بمسرح مليح، في مجمع إدارات الشرطة.

وأوضح العقيد، محمد عبيد بوعلي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، أن الفعالية تأتي بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك بنفحاته الإيمانية التي تعود بالخير على الأمة الإسلامية، وللتذكير بالعادات الصحية المفيدة للصائمين والابتعاد عن العادات الخاطئة والتي تؤثر على الصحة واللياقة البدنية.

وأضاف، إن الفعالية «تهدف إلى تعزيز التوعية الصحية والرياضية خلال شهر رمضان، من منطلق حرص شرطة أبوظبي على التثقيف الصحي والرياضي للمنتسبين، وتعريفهم بالعادات والسلوكيات الصحيحة باعتبار الوقاية خير من العلاج».

وذكر أن الفعالية تضمنت إجراء فحوص طبية للمنتسبين، وعقد محاضرات تثقيفية، الأولى حول مرض السكري وأدويته وكيفية التعامل معه في شهر رمضان قدمتها الدكتورة جميلة الظهوري، استشاري الباطنية والغدد الصماء في المديرية، والثانية حول الغذاء الصحي في رمضان كثقافة وسلوك، قدمتها خبيرة التغذية ندى زهير، مدير إدارة التغذية المجتمعية بمستشفى توام، والثالثة بعنوان «الرياضة والصوم» قدمها الدكتور محمد محمود عبد القوي، من مركز التربية الرياضية الشرطية، والمحاضرة الأخيرة للدكتور عبدالله النعيمي، استشاري القلب، بمستشفى مديكلينيك بعنوان «حافظوا على قلوبكم في رمضان»، كما شهدت الأنشطة فتح باب النقاش وطرح الأسئلة ومسابقات للحضور.