«السلامة الغذائية» تنفذ حملة على منشآت الهايبر ماركت في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أمس، ضمن استعداداتها لشهر رمضان المبارك، حملة رقابية وتوعوية واسعة على منشآت الهايبر والسوبر ماركت في مدينة أبوظبي والعين والظفرة، للوقوف على مدى جاهزية هذه المنشآت لاستقبال الشهر الفضيل، نظراً لازدياد الإقبال على المنتجات الغذائية من قبل المستهلكين، ولضمان التزامها باشتراطات الصحة والسلامة العامة التي تنعكس على سلامة الغذاء المتداول وسلامة المستهلك، وضبط الممارسات الخاطئة التي يمارسها العاملون في هذه المنشآت، وذلك في إطار المساعي التي تبذلها الهيئة لضمان سلامة الغذاء المتداول في إمارة أبوظبي.وركز مفتشو الهيئة خلال الحملة على مناطق التخزين والعرض للتأكد من تطبيق معايير الصحة والسلامة الغذائية في هذه المنشآت، إلى جانب قيامهم بتوعية العاملين بأهم الممارسات الجيدة التي تضمن سلامة الأغذية.