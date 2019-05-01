174 استشارة مجانية قدمها برنامج العيادة القانونية لمتعاملي هيئة تنمية المجتمع

المصدر: دبي ـ البيان

كرّم أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، عصام التميمي من مكتب التميمي ومشاركوه، ومحمد العبيدلي وسعود الزرعوني من مكتب العبيدلي والزرعوني للمحاماة والاستشارات القانونية، وحميد درويش من مكتب حميد درويش للمحاماة والاستشارات القانونية، لمساهمتهم في إنجاح برنامج العيادة القانونية.

وقد ساهم البرنامج في تقديم 174 استشارة قانونية مجانية في مرحلته الأولى خلال العام الماضي لفئات المواطنين من ذوي الدخل المنخفض في مجالات حقوق الطفل والمرأة وذوي الهمم والأحوال الشخصية.

وأكد أحمد جلفار على أن برامج المسؤولية المجتمعية تشكل إحدى الركائز الرئيسة لخلق تنمية مستدامة تتضافر فيها الجهود لمزيد من ترسيخ وتقوية عُرى التواصل بين أفراد المجتمع ومؤسساته من القطاعات المختلفة، وقد قدم برنامج العيادة القانونية نموذجاً إيجابياً في هذا المجال يوفر فيه العاملون بالقطاع القانوني من أبناء الدولة مؤازرتهم ودعمهم لأفراد المجتمع من خلال تقديم الاستشارات القانونية المجانية، ونشر الوعي بالحقوق وهو ما يُشكل عامل أمان للحصول على الخبرة والمعرفة القانونية وعلى رأسهم الفئات الأكثر عرضة للضرر، مثل أصحاب الهمم وكبار المواطنين".

وبالإضافة إلى الجهد الذي قدمته في مجال الاستشارات المجانية فقد أسهمت مكاتب المحاماة التي تم تكريمها في المشاركة بعدد من البرامج والحملات التوعوية التي نظمتها هيئة تنمية المجتمع لشرائح وفئات مختلفة من عملائها.