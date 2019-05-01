«الاتحادية للموارد البشرية» تطلق «عمرة التسامح» للعمال

المصدر: دبي - البيان

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أمس، بالشراكة مع جمعية دار البر، مبادرة «عمرة التسامح» التي تهدف إلى تمكين مئات العمال المحتاجين من زيارة بيت الله الحرام، وأداء مناسك العمرة، للمرة الأولى، ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تنفذها «لهيئة في عام التسامح.

وأكد محمود المرزوقي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات الهيئة في عام التسامح، وتزامناً مع يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، بهدف إدخال السعادة والفرح إلى قلوب مئات العمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحقيق حلمهم بتأدية العمرة لأول مرة في حياتهم، ورد جزء من جميل هذه الفئة التي تؤدي دوراً مهماً وكبيراً في نهضة وتطور الدولة.