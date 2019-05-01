«الفجيرة للموارد الطبيعية» تُسعد العمال بمبادرات متنوعة

المصدر: الفجيرة - البيان

نفذ قسم الاتصال المؤسسي بمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وقسم البيئة والصحة والسلامة بالتعاون مع الشرطة المجتمعية فعاليات منوعة نفذت خلالها العديد من الأنشطة، للاحتفال بشريحة العمال، حيث أدخلت الفرحة إلى قلوبهم وتجولت «سيارة السعادة» لموارد الفجيرة الطبيعية لتوزيع مياه الشرب والمشروبات الباردة والمثلجات على شريحة كبيرة من العمال المنتشرين بالمواقع الإنشائية والطرقات المختلفة بالإمارة، من أجل التخفيف من وطأت الحر ومساعدتهم على أداء مهماتهم في المواقع الإنشائية.

كما تضمنت المبادرة مسابقات وفقرات ترفيهية للعمال منها مباراة «كريكيت التسامح» تزامناً مع عام التسامح وانسجاماً مع مبادئ وقيم التسامح وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة، كونها تجمع فريقين من جنسيات مختلفة وتستهدف في الوقت ذاته تعزيز التواصل مع العمال والسعي نحو إسعادهم في يومهم العالمي، كما تعد فرصة للتواصل بين مختلف الجنسيات والتنافس البناء والإيجابي في جو من التسامح والتعايش والسعادة.

كما وزّع مركز خدمات الطويين التابع للمؤسسة وجبات صحية على العمال تأكيداً على الجانب الإنساني والخيري الذي تحرص المؤسسة على تطبيقه بصفة دورية، وتم إجراء فحوصات طبية مجانية لهم تضمنت فحوصات ضغط الدم والسكر والكوليسترول، بهدف تقديم الإرشادات الصحية وتوعيتهم بأهمية المحافظة على العادات الصحية السليمة.