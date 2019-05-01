مساعد وزير الخارجية للشؤون العسكرية يحضر حفل السفارة البولندية

المصدر: أبوظبي - وام

حضر الدكتور عبيد الحيري سالم الكتبي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون العسكرية والأمنية مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه روبرت روستيك سفير جمهورية بولندا لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في فندق الانتركونتيننتال بأبوظبي - سعيد عبدالله القمزي مدير إدارة شؤون الزيارات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدون لدى الدولة وأبناء الجالية البولندية المقيمة بالدولة.

وأشاد السفير البولندي - في كلمة له بهذه المناسبة - بالعلاقات المتميزة، التي تربط دولة الإمارات وبولندا والتي تشهد تطوراً وازدهاراً في مختلف المجالات.