وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنظم فعالية توعوية لمكافحة السمنة في «مردف سيتي سنتر»

المصدر: دبي - وام

استقطبت المنصة التوعوية لمكافحة السمنة التي أقامتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع في مركز «مردف سيتي سنتر» بدبي مشاركة واسعة من رواد المركز الذين توافدوا للاستفادة من الفحوصات المجانية والاستشارات التثقيفية في الوقت الذي شهدت فيه المنصة مشاركة عدد من طلبة المدارس في مسابقة فنية بلوحات ورسومات تعبر عن تطلعاتهم وآرائهم بمكافحة السمنة.

جاء ذلك في الفعالية التي نظمها قطاع المستشفيات التابع للوزارة تحت شعار «أنت من يصنع التغيير _لصحتك لعائلتك لطموحاتك» بمشاركة استشاري غدد صماء وسكري وصيادلة إكلينيكيين وأخصائيي تغذية بهدف توعية الجمهور بمخاطر السمنة على صحة الإنسان حيث تتطلع الأجندة الوطنية 2021 إلى خفض معدل أمراض السرطان والسكري والقلب لتحقيق حياة صحية وعمر مديد.. فيما تعتبر السمنة عاملا رئيسيا للإصابة بهذه الأمراض.

وأشار الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع دخلت في تحد مفتوح مع مخاطر السمنة بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية ولديها برامج ومبادرات متنوعة لخفض نسب انتشار السمنة.

من جانبها شددت الدكتورة أمل العوضي مديرة إدارة الصيدلة على أهمية الفعاليات التي تقيمها الوزارة لمكافحة السمنة نظراً لارتباطها بالأمراض المزمنة كالسكري والقلب وضغط الدم.