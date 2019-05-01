990 ألف درهم من «الأوقاف وشؤون القُصَّر» لـ«نيابة دبي» دعماً للمحكومين

المصدر: ■ دبي - البيان

قدّمت مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي مبلغ 990 ألف درهم من أموال الزكاة لـ«نيابة دبي»، في إطار توفير الدعم المادي والمعنوي للحالات الاجتماعية والإنسانية من المحكومين.

وتأتي المبادرة في إطار السعي المتواصل لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر لعقد شراكات استراتيجية في مجال العمل الخيري مع المؤسسات والجهات الحكومية الفاعلة في المجتمع، لدعم الحالات الإنسانية ومساندة مشاريع تمكين المجتمع بمختلف فئاته، وتنفيذاً للبند التاسع من وثيقة الخمسين بتحقيق نمو سنوي في الأعمال الإنسانية يعادل ويواكب النمو الاقتصادي.

وجاءت المبادرة خلال الزيارة التي قام بها وفد المؤسسة إلى مقر نيابة دبي، حيث استقبل المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، علي محمد المطوّع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر.

وبحث اللقاء أوجه تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لما فيه فائدة المجتمع بشرائحه المتنوّعة.

وقال علي المطوّع، إن تعاون مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر مع مؤسسات ريادية من القطاعين الحكومي والخاص لترسيخ دعائم المجتمع المتماسك والمتلاحم الذي تستهدفه أولويات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 هو استراتيجية تنفذها المؤسسة لضمان تضافر الجهود وتعاظم النتائج التي تحققها.

وأضاف المطوّع: تسهم المبادرات التي تستمد مضمونها من البند التاسع في وثيقة الخمسين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في زيادة أعمال الخير سنوياً، وتحقيق سعادة المجتمع، وتعزيز جودة الحياة لتشمل كافة أفراد المجتمع، وجميعها أهداف نحرص على تحقيقها.