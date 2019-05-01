وزير كازاخستاني يؤكد قوة العلاقات بين الإمارات وبلاده

المصدر: نور سلطان - وام

التقى داورين أبايف وزير المعلومات والتنمية المجتمعية في جمهورية كازاخستان الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان وحمد سالم بن كردوس العامري مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والوفد المرافق له وذلك في مقر الوزارة.

وأكد الوزير خلال اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة متانة العلاقات الإماراتية الكازاخستانية ممثلة بالعديد من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين البلدين.. مشيراً إلى حرصه على الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة للمؤسسات الخيرية الإماراتية.

من جانبه رحب حمد سالم بن كردوس العامري بزيارة الوفود الكازاخستانية دولة الإمارات.. فيما أكد سفير الدولة أهمية تبادل الزيارات لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.