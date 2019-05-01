سفارتنا بالمكسيك تروّج لجائزة زايد للاستدامة

المصدر: مكسيكو - وام

أقام أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية بمقر السفارة حفل استقبال للترويج لجائزة زايد للاستدامة.

حضر الحفل نخبة من المهتمين منهم آري نعيم رئيس الشركة المالية الدولية التابعة للبنك العالمي في المكسيك وساباني خيرمان ممثل بنك التنمية للبلدان الأمريكية IDB للمكسيك وأمريكا الوسطى إلى جانب ممثلين في مجال الاستدامة من مصرف بنكومر ومصارف أخرى ومؤسسة «Mexico Business Publishing» ومسؤولين من وزارات الطاقة والزراعة والتعليم والخارجية وسفراء السعودية والمغرب والكويت والجزائر.

كما حضر الحفل الرئيس المكسيكي الأسبق فيليبي كالديرون وممثلين عن سوق الأسهم المكسيكية واللجنة الوطنية للطاقة الفاعلة «MET Community» ووكالة أمن الطاقة والبيئة في المكسيك والأكاديمية المكسيكية لقانون الطاقة والغرفة العربية للصناعة والتجارة والرابطة المكسيكية لطاقة الرياح والرابطة المكسيكية للطاقة الشمسية وجمعيات ومؤسسات مدنيّة وأعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب.

وألقى سفير الدولة كلمة وصف خلالها هذا الحدث على أنه محطة من محطات تخليد رؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، التي تمخضت عنها مبادرة «جائزة زايد للاستدامة» من ضمن مبادرات أخرى تُعتبر إرثاً لنا وللأمم على غرار «عام التسامح 2019».

وعدّد المنهالي سلسلة من المزايا والفوائد المنبثقة عن «الجائزة» التي أحدثت على مدى العقد الماضي أثراً إيجابياً في حياة أكثر من 307 ملايين شخص.

وتمّ في هذه المحطة الترويجية تناول تفاصيل جائزة زايد للاستدامة وتبادل الخبرات والتجارب واستكشاف سبل انخراط المكسيك بفعالية أكثر للاستفادة من هذه المبادرة.