110 ملايين درهم لدعم عروض شهر رمضان باللولو هايبرماركت

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أطلقت مجموعة اللولو هايبرماركت، أمس، حملة التخفيضات الرمضانية، بطرح نوعين من السلال الرمضانية، الأولى تحوي 12 صنفاً، والثانية 20 صنفاً، من مختلف السلع الرمضانية الأساسية، بقيمة تراوح بين 86 درهماً و120 درهماً، ورصدت المجموعة 110 ملايين درهم لدعم العروض الخاصة بشهر رمضان في كل فروعها بدولة الإمارات، بتخفيضات تراوح بين 50 - 70% على المنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية.

وشهد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إطلاق مبادرة السلال الرمضانية التي تشمل مختلف أصناف السلع الاستهلاكية الرمضانية من المواد الغذائية الأساسية، موضحاً دعمهم المتواصل للمبادرات التي تنفذها العديد من منافذ البيع على مستوى الدولة لتخفيض أسعار السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان، وتقدم بالشكر لمجموعة اللولو على مساعيها التي تصب في مصلحة المستهلك.

والتي تتوافق مع توجيهات الوزارة بتقديم خيارات شرائية متنوعة ومناسبة لكل المستهلكين بأفضل الأسعار، موضحاً أن طرح السلة الرمضانية بمجموعة مواد أساسية، وبتسعيرة مخفضة تراوح بين 25-35% للسلع نفسها التي تباع خارج السلة الرمضانية، يمنح الأسرة فرصة لتوفير متطلبات الشهر الكريم بأسعار أقل من العادة، ما يسهم في دعم ميزانية رب الأسرة، ويخفف عنه أعباء الشراء.

وطالب النعيمي المستهلكين بالإسراع في شراء احتياجاتهم من المواد والسلع الرمضانية قبل وقت كافٍ للاستفادة من العروض المطروحة، مع الحرص على شراء ما يحتاجون إليه بعيداً عن الصرف الباذخ وشراء سلع فائضة عن الحاجة، مناشداً في الوقت نفسه أهمية تفعيل مبادرة المستهلك المراقب، بالتواصل عبر الرقم المجاني للوزارة للإبلاغ عن أي تجاوزات يرصدونها في الأسعار.