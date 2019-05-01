تعزيز المسؤولية المجتمعية للمستفيدين من العزب في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) من خلال قسم التواصل المجتمعي في إدارة خدمات وإسعاد المجتمع في مركز بلدية الشهامة فعالية «عاصمتي» تحت شعار «تنظيف البراري والقفار» وذلك في منطقة السمحة بهدف تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية للمستفيدين من العزب بشأن المحافظة على المظهر العام والبيئة والالتزام باللوائح والقوانين الخاصة بتنظيم العزب، حيث تستمر الفعالية إلى نهاية مايو المقبل.

وتأتي هذه الفعالية ضمن إطار حرص بلدية مدينة أبوظبي على التواصل المستمر مع كافة فئات وشرائح المجتمع بهدف توطيد علاقات التعاون والتكامل في مجالات عديدة أهمها إشراك المجتمع في حماية المظهر الحضاري العام وحماية البيئة والمساهمة في مواجهة المشوهات العامة على اختلاف أنواعها.