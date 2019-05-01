بلدية العين تطلق نظام الحوافز للمقاولين والاستشاريين

المصدر: العين - داوود محمد

أطلق مكتب البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة العين نظام الحوافز والمكافآت لجميع كيانات قطاع البناء والإنشاء المسجلة في البلدية من مقاولين واستشاريين، ضمن معايير محددة، وسيتم تكريم الكيانات المستوفية من قبل مدير المكتب ومنحهم «نيشان السلامة والصحة المهنية»،.

والذي يوفر امتيازات تتضمن الحصول على ورشة تدريبية خاصة بالسلامة والصحة المهنية يحددها الكيان المستوفي ضمن نطاق الورش التي ينظمها المكتب في الفترة الزمنية المناسبة له. وأكد المهندس محمد سالم الشامسي، مدير مكتب البيئة والصحة والسلامة، أن نظام الحوافز يهدف إلى التأكد من التزام كيانات قطاع البناء والإنشاء في إمارة أبوظبي بتحسين صحة وسلامة العاملين في القطاع لتقليل نسبة المخاطر والكوارث، إلى جانب خلق روح التنافس بين الكيانات من أجل تطبيق النظام وتحسين ثقافة السلامة والصحة المهنية.