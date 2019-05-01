تعاون بين الدفاع المدني في أبوظبي ودائرة الطاقة

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، ودائرة الطاقة، مذكرة تفاهم بشأن الوقاية والسلامة من الحريق، ورفع مستوى الاستعداد والتخطيط للتعامل مع حالات الطوارئ، وزيادة سرعة الاستجابة للحوادث بالمنشآت الحيوية لقطاع الطاقة.

وقال العميد محمد معيوف الكتبي، مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي إن المذكرة تهدف إلى تعزيز أطر التنسيق والتكامل وتبادل المعلومات والبيانات، ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات بين الجهتين، وتسهيل عملية حوكمة الإجراءات المشتركة، وتوثيق ومراجعة الآليات والمعايير الخاصة بسرعة الاستجابة، ولضمان استمرارية العمل في المنشآت الحيوية لقطاع الطاقة، والتقليل من مخاطر الإصابات المهنية، والأضرار بالممتلكات والبيئة الناتجة عن الحرائق.

وأكد المهندس محمد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة أبوظبي، أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية، للحفاظ على أعلى درجات الأمان والكفاءة، ولتحقيق الرؤية المستقبلية المستدامة في قطاع الطاقة كونه شريكاً أساسياً في تسريع عجلة النمو والتقدم، وأن الاتفاقية إضافة نوعية تعزز جهود الدائرة في تنظيم القطاع وضمان أعلى درجات الكفاءة في التعامل مع الحالات الطارئة.

حضر مراسيم توقيع المذكرة المقدم مهندس سالم هاشم سالم الحبشي، مدير إدارة العمليات في الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، والمهندس خالد ناصر الكثيري، رئيس قسم استمرارية الأعمال في دائرة الطاقة.