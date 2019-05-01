تعاون بين مجموعة بن حم وجمعية أصدقاء البيئة

المصدر: العين ـ البيان

وقعت مجموعة بن حم اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية أصدقاء البيئة، وذلك في إطار حرص مجموعة بن حم على تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتكاتف الجهود والعمل الجماعي لحماية البيئة في الدولة والحفاظ عليها، وتعزيز سبل التعاون لتحقيق أثر إيجابي أكبر وتواصل الجمعية.

والتركيز على تطوير شراكات تجمعها بالمؤسسات الحكومية والشركات والمجتمع المحلي للتأكيد على الأهمية المجتمعية والثقافية للحفاظ على البيئة وضمان تطبيقها على أرض الواقع. وقع الاتفاقية عن مجموعة بن حم الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، والدكتور إبراهيم علي محمد رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة ونائب رئيس الشبكة الخليجية للبيئة، بحضور الشيخ سعيد بن محمد بن حم العامري.