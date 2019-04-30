حصة بوحميد: المبادرة تعزز المشاركة الإيجابية في صياغة مستقبل جودة الحياة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعربت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع عن سعادتها بالمشاركة في مبادرة التصميم المجتمعي لجودة الحياة باعتبارها رؤية تنموية تعزز المشاركة الإيجابية لأفراد المجتمع ومؤسساته في صياغة مستقبل يقوم على أسس جودة الحياة والسعادة والتفاعل النشط، تحقيقاً لأهداف الأجندة الوطنية لجودة الحياة في دولة الإمارات.

وثمّنت بوحميد جهود ومبادرات البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة التي تتكامل مع رؤية عمل وزارة تنمية المجتمع لتحقيق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، مشيرة إلى محاور الإطار الوطني لجودة الحياة تشمل تعزيز أسلوب الحياة الصحي يتمتع فيه الأفراد بحياة نشطة إيجابية وهادفة ومسؤولة، ما يسهم في تعزيز التلاحم المجتمعي ومسيرة التنمية المستدامة.