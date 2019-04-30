سيارة السعادة للموارد الطبيعية تسعد العمال في الفجيرة

المصدر: الفجيرة ــ البيان

احتفالاً باليوم العالمي للعمال، تضافرت جهود قسم الاتصال المؤسسي بمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وقسم البيئة والصحة والسلامة بالتعاون مع "الشرطة المجتمعية" للاحتفال بشريحة العمال وذلك عبر فعاليات منوعة نفذت خلالها العديد من الأنشطة، التي أدخلت الفرحة إلى قلوب العمال.



حيث تجولت "سيارة السعادة" لموارد الفجيرة الطبيعية لتوزيع مياه الشرب والمشروبات الباردة والمثلجات على شريحة كبيرة من العمال المنتشرين بالمواقع الإنشائية والطرقات المختلفة بالإمارة، من أجل التخفيف من وطأة الحر ومساعدتهم على أداء مهماتهم في المواقع الانشائية.

وقال المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية إن المؤسسة تولي فئة العمال أهمية خاصة وتقدر جهودهم التي يبذلونها في كافة المجالات، وفي جميع الأوقات والظروف المختلفة لتقديم الخدمات بكفاءة، مشيرا إلى أن الاهتمام بهذه الفئة يعكس شفافية مسؤولية المؤسسة المجتمعية تجاه هذه الشريحة وحرصها على ترسيخ الإخاء الاجتماعي والقيم الإنسانية.