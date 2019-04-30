مجلس الوزراء يصدر تعميماً للوزارات لتعديل القوانين التي صدرت بداية الثمانينات

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد:

طالب علي جاسم عضو المجلس الوطني الاتحادي في الجلسة الرابعة عشر من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتورة امل القبيسي رئيسة المجلس، بضرورة اعادة النظر في التشريعات والقوانين القديمة، مشيراً إلى ان بعض مشاريع القوانين التي أقرها المجلس الوطني ومنها مهنة الصيدلة وتنظيم العلاقات القضائية مر على صدور قوانينها نحو 45 عاماً.

وأشارت الدكتورة امل القبيسي رئيسة المجلس إلى أن مجلس الوزراء أصدر قبل أيام تعميماً إلى الوزارات والجهات الاتحادية بشأن تحديث القوانين والتشريعات التي صدرت منذ سنوات طويلة واعادة النظر فيها خاصة التي صدرت في بداية الثمانيات.

وأوضح سلطان بن سعيد البادي وزير العدل أن التعميم يطلب رفع اقتراحات الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء.