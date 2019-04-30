محاكم دبي وجامعة روتشستر للتكنولوجيا تتعاونان في تطوير الموارد البشرية

المصدر: دبي - البيان

وقع عبد الرحيم حسين أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال في محاكم دبي، مذكرة تفاهم مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا بحضور الدكتور يوسف العساف رئيس الجامعة، وذلك انطلاقاً من أهمية مبدأ المشاركة ورغبة الطرفين في توطيد أواصر التعاون المتبادل بينهما، والتنسيق المشترك لتحقيق أهدافهما وتطوير الكوادر البشرية التي تزخر بها محاكم دبي والدعم والمساهمة في التطوير المهني.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال، أن توقيع هذه المذكرة مع جامعة روتشستر، تأتي في إطار إعداد الموارد البشرية وتنميته وتطويره لسد الشواغر والاحتياجات الدورية والسنوية للوظائف المتاحة لدى محاكم دبي، فجامعة روتشستر للتكنولوجيا تقدم برامج أكاديمية تتصف بالنوعية العالية في مختلف التخصصات التي تمكن الخريجين من أن يكونوا منافسين في الحصول على الوظائف المبتغاة، من خلال امتلاكهم القدرة على المبادرة والإبداع والتفكير الناقد، والمهارات التي تتعلق بالاتصال الفعال وما يرتبط بها من الحرفية والأخلاق المهنية التي يتطلبها سوق العمل على المستويين المحلي والإقليمي.

وأشار عبدالرحيم أهلي، حيث تنص مذكرة التفاهم، إلى أن يقوم الطرفان بالتعاون فيما بينهما في عدد من المجالات منها، تبادل الخبرات المتخصصة في مجالات التدريب، وذلك بتطوير الكوادر البشرية وإبراز الدور الريادي، والتعاون في الاستشارات، وإجراء البحوث والدراسات القضائية والخدمات الحكومية، إضافة إلى تقديم المشورة العلمية، واستقبال محاكم دبي عدداً محدداً من المتدربين من ضمن طلاب الجامعة .