إلغاء ترخيص مركز لـ«تسهيل» وتوقيف آخرمؤقتاً وحجب خدمات 9

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن اتخاذ إجراءات عقابية بحق 11 مركزا للخدمة «تسهيل» شملت إلغاء ترخيص أحدها وإيقاف عمل مركز آخر بشكل مؤقت وحجب بعض الخدمات عن المراكز التسعة الأخرى.

وقالت الوزارة في بيان صحافي أصدرته أمس: إن الإجراءات التي اتخذتها جاءت نتيجة لعدم التزام هذه المراكز بمعايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، وعدم استجابة المستثمرين من أصحاب المراكز المعنية للتنبيهات بضرورة تصويب أوضاع المخالفات التي تم رصدها في هذه المراكز من خلال فرق العمل التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين.

حيث تم ضبط وتسجيل مجموعة من المخالفات التشغيلية التي تركزت حول تدني كفاءة وجودة الخدمات وارتفاع معدل شكاوى المتعاملين، وكذلك ارتفاع معدل زمن الانتظار وزمن تقديم الخدمة، فضلا عن ارتكاب مخالفات جسيمة من شأنها الإضرار بمصالح المتعاملين والمواطنين والمواطنات العاملين في هذه المراكز.

وأشار البيان إلى أن الوزارة وانطلاقا من حرصها على مصالح المستثمرين بادرت بعقد اجتماعات وورش لتوعيتهم بخطورة المخالفات التي ارتكبتها المراكز العائدة اليهم ومدى تأثيرها السلبي على مستوى الخدمات والعاملين في هذه المراكز، حيث لم تلمس الوزارة أي تفاعل من أصحاب المراكز المعنية، الأمر الذي استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، حيث تم إلغاء ترخيص احد مراكز الخدمة «تسهيل» في دبي لارتكابه مخالفات جسيمة، بينما تم إيقاف عمل مركز آخر في الشارقة بشكل مؤقت لحين التأكد من قيامه بإزالة جميع أسباب العقوبة.

إجراءات

وأضاف: إنه بموجب الإجراءات العقابية التي اتخذتها وزارة الموارد البشرية والتوطين تم حجب خدمات الوزارة الرئيسية عن 9 مراكز أخرى للخدمة لحين التأكد من كفاءتها وقدرتها على تقديم الخدمات للمتعاملين وفق الضوابط والشروط المحددة، حيث شملت عقوبة الحجب مركزين في أبوظبي وآخرين في العين ومركزا واحدا في كل من دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة.

وأكد أن الوزارة بادرت بالتواصل مع المواطنين العاملين في المراكز المذكورة وعرضت عليهم الانتقال إلى مراكز أخرى ملتزمة، وذلك حرصا على عدم تضررهم من إيقاف الخدمات.

كما أكد أن الإجراءات العقابية لن تؤثر في أي حال من الأحوال في تلقي المتعاملين للخدمات وفقا للمواقع الجغرافية، لا سيما في ضوء وجود 86 مركزا للخدمة «تسهيل» على مستوى الدولة يعمل لديها نحو ألفين و57 مواطنا ومواطنة يقدمون خدمات حكومية مختلفة.

وأوضح البيان: مواصلة وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق خطتها الاستراتيجية الخاصة بمراكز الخدمة «تسهيل» ومن ضمنها المتابعة الدورية لأداء المراكز للوقوف على مدى كفاءتها وتطبيقها لمعايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة.