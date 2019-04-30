«التوطين»: العاملون في الدولة شريك استراتيجي في التنمية المستدامة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

كشف ماهر العوبد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش رئيس اللجنة العليا للاحتفال باليوم العالمي للعمال بالوزارة الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، أنه تم التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة، ونشجع الأسر على المشاركة في الاحتفالية عبر العاملين لديها إيماناً من الدولة بأهمية هذه الفئة.

وللتأكيد على أن العاملين في الدولة باختلاف مستوياتهم المهارية يعتبرون طرفاً أساسياً وشريكاً استراتيجياً في التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، وذلك في ظل الحرص على ضمان الحقوق العمالية التي يكفلها قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له.

وقال العوبد: إن الإمارات انتقلت من مراحل الحرص على منح العمال حقوقهم المادية إلى منحهم السعادة في أشكال مختلفة عبر إشراك كل أطياف المجتمع .

وأضاف العوبد خلال مداخلة هاتفية على إذاعة نور دبي مع الإعلامي راشد الخرجي صباح أمس: «إن الاحتفال بمناسبة «اليوم العالمي للعمال» لهذا العام يأخذ طابعاً خاصاً، كونه يتزامن مع عام التسامح، حيث أعدت الوزارة أجندة احتفالية تتوافق مع مبادئ وقيم التسامح وتقبل الآخر لافتاً إلى أن أجندة احتفالات وزارة الموارد البشرية والتوطين باليوم العالمي للعمال تتضمن احتفالية كبرى للإعلان عن نتائج الفائزين ببطولة «بطاقة السعادة» لسداسيات الكريكت التي انطلقت في 29 مارس الماضي باستاد زايد للكريكت بمشاركة نحو 10 آلاف عامل من 30 قرية عمالية على مستوى الدولة ضمن 50 فريقاً .

100 ألف بطاقة

وأفاد العوبد أنه من المقرر أن يتم من خلال مراكز الخدمة «توجيه» توزيع 100 ألف «بطاقة سعادة» على العمال، وهي عبارة عن بطاقة للهاتف المحمول توفر مميزات عدة، من ضمنها منح العامل دقائق اتصال مجانية وإنترنت لا محدود الاستخدام وسحباً شهرياً على جوائز مالية لعدد 21 من مستخدمي هذه البطاقة، حيث يمنح الفائز الأول مبلغ 10 آلاف درهم، وألف درهم لكل فائز في السحب لبقية العمال على مدار السنة، إلى جانب توزيع مبلغ 10 آلاف درهم في اليوم العالمي للعمال لثلاثة عمال من الفائزين بالسحب في ثلاثة مراكز للخدمة «توجيه».

برنامج

تتضمن الفعاليات إطلاق برنامج «ثراء»، وهو برنامج ادخاري للعمال يستهدف تعزيز مبدأ الادخار لمستقبل آمن وسعيد، وذلك في برنامج سعادة العمال، حيث يحتوي البرنامج على مزايا وفوائد مالية عدة، منوهاً إلى أنه من المقرر أن تشهد مراكز سعادة المتعاملين التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين على مستوى الدولة تنظيم مسابقات وأنشطة.