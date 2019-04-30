مذكرة لتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت هيئة الموارد البشرية وجمعية إدارة الموارد البشرية الدولية مذكرة تفاهم تهدف إلى مناقشة وبحث آليات التعاون في مجالات تطوير الاستراتيجيات والسياسات والمشاركة في المؤتمرات والمنتديات المهنية التي تعقدها الهيئة أو الجمعية وتبادل المعرفة والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وعلي راشد الكتبي رئيس هيئة الموارد البشرية بالإنابة.

تأتي مذكرة التفاهم ضمن استراتيجية الهيئة الرامية لبناء منظومة تشريعية متكاملة للموارد البشرية، وتطوير رأس المال البشري، وتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل.

وتتطلع الهيئة دائماً لتطوير آليات التعاون الاستراتيجي مع العديد من المؤسسات الدولية ذات العلاقة بالموارد البشرية من أجل الإسراع بتنفيذ رؤية إمارة أبوظبي.

وقّع مذكرة التفاهم عامر الحمادي المدير العام لهيئة الموارد البشرية بالإنابة، وجوني.س تايلور الرئيس التنفيذي لجمعية إدارة الموارد البشرية الدولية (SHRM).

وأكد الحمادي أهمية التعاون والشراكة مع المؤسسات والجمعيات الدولية بما يخدم الهيئة في تنفيذ مبادراتها والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال تنمية رأس المال البشري وإيجاد قنوات تواصل واتصال مع الخبراء والمتخصصين وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بما يسهم في الإسراع بعملية زيادة إسهام الكوادر الوطنية في سوق العمل.

استراتيجية

وأضاف أن الهيئة وفقاً لخطتها الاستراتيجية والعمل المناط بها في محور تنمية المجتمع ضمن مبادرة غداً 21 تواصل العمل مع الشركاء وتقوم بمراجعة وتطوير القوانين واللوائح والتشريعات والأطر العامة وضمان امتثال الجهات الحكومية مع قوانين وتشريعات الموارد البشرية في الإمارة، كما تعمل على تعزيز قدرات الجهات الحكومية في إدارة الموارد البشرية، وتعزيز مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل.

ومن جانبه أعرب جوني س تايلور الرئيس التنفيذي لجمعية إدارة الموارد البشرية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الموارد البشرية كونها ستكون بمثابة الخطوة الأولى لتعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية على المديين المتوسط والطويل، وبما يخدم توجهات الهيئة في تعزيز قدرات الجهات الحكومية في إدارة الموارد البشرية وتطوير وتمكين الخطط الاستراتيجية الخاصة بالموارد البشرية وتشجيع بناء القدرات لتحقيق التميز.

يذكر أن جمعية الموارد البشرية (SHRM) هي الجمعية الكبرى على مستوى العالم لمجتمع الموارد البشرية، ويبلغ إجمالي أعضائها نحو 300 ألف عضو يمثلون 165 دولة .