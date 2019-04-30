بلدية دبي تعرض تجربتها في تجميل ونشر الرقعة الخضراء

المصدر: دبي - البيان

تعرض بلدية دبي تجربتها في موضوع تجميل ونشر الرقعة الخضراء وجهودها في تحقيق التوازن والوصول إلى أهداف المدينة الاستراتيجية في هذا المجال على زوار جناح الدولة في معرض إكسبو 2019 بكين، الذي يقام تحت شعار «عش حياة خضراء.. عش حياة أفضل».

ويقدم عدد من مسؤولي البلدية للزوار شرحاً للخدمات المختلفة التي تقدمها البلدية في مجال الزراعة وتطويرها، وذلك في إطار شعار «تخضير الصحراء»، وإبراز التوجهات المستقبلية في اعتماد التنمية الخضراء والبستنة منهجاً في التقدم وتحقيق رفاهية المجتمع.

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «تأتي هذه المشاركة تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تعزيز المكانة الريادية للدولة على جميع المستويات، ولإبراز الجهود الحثيثة التي تقوم بها البلدية لتحقيق استدامة القطاع الزراعي، وعرض الإنجازات في هذا المجال التي أسهمت في تحويل الصحراء إلى واحات خضراء، مع مراعاة تحقيق معايير الاستدامة في مشاريعها، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».

وأعرب عن فخره وتشريف الدائرة بوصفها راعياً رئيساً لجناح الدولة المشارك في هذا الحدث العالمي والبارز والمتخصص في أحد أهم المجالات الأساسية والمهمة التي تحرص عليها كل الحكومات والمدن العالمية المتطورة. وأكد الهاجري أن بلدية دبي تخطط لزيادة المساحات الخضراء في الإمارة بشكل كبير في السنوات المقبلة من خلال زراعة الأشجار الجديدة وإضافة حديقة كبيرة. مضيفاً: «نحن نركز على جعل دبي أكثر خضرة في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وستزداد مساحة المساحات الخضراء بأكثر من الضعف، حيث تم في العام الماضي زراعة 50000 شجرة في شوارع الإمارة، كما نعمل على زيادة هذه الأرقام».

وفي حديثه بعد افتتاح معرض بكين إكسبو 2019، قال مدير عام بلدية دبي إن هناك العديد من الشركات الزراعية الصينية في الإمارات العربية المتحدة، وهذا المعرض سيزيد من وجود الشركات الصينية في دبي والإمارات العربية المتحدة. كما كشف أن بلدية دبي تخطط لإقامة حديقة كبيرة في السنوات الخمس المقبلة، ولكن لم نقرر الموقع بعد، حيث ستكون حديقة كبيرة مجهزة بأنواع مختلفة من وسائل الراحة، فنحن نركز على جعل المدينة أكثر خضرة، ما يساعد على تحسين البيئة وجودة الهواء في المدينة.

وتبلغ مساحة الجناح الإماراتي نحو 1850 متراً مربعاً، منها 80% حديقة، و20% بناء من المساحة الكلية، كما يركز الجناح على استراتيجية الإمارات الخضراء، ومشروعها الوطني لتخضير الصحراء وإنجازاتها وابتكاراتها في المجال الزراعي، حيث يحتوي جناح الإمارات في إكسبو 2019 بكين على 36 شجرة نخيل، و146 شجرة من 20 نوعاً مختلفاً، و2500 نبتة فردية من 10 أنواع مختلفة، و5924 نبتة من الخضار والأعشاب، تمت زراعتها خلال 6 أشهر.

وأكد الهاجري تركيز البلدية عند تحديد الأصناف النباتية، على اختيار نباتات البيئة المحلية التي تلائم الظروف المناخية للدولة وتعزز الهوية الوطنية، حيث زرعت أكثر من 15 صنفاً، منها: الغاف، والسدر، والأراك، والمرخ، والرمث، والكاسيا بأنواعها المختلفة، والتي تعد أصنافاً مقاومة للملوحة، واحتياجاتها المائية قليلة نسبياً، كما تعد موطناً للعديد من الكائنات الحية.