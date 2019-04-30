الشيخة فاطمة: الأمهات في الإمارات متفائلات بمستقبل الوطن بسواعد أبنائه المخلصين

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، انطلقت، أمس، أعمال الدورة الأولى من «ملتقى فخر»، التي تنظمها المؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

ووجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تحيةً وتقديراً وامتناناً وفخراً إلى شباب دولة الإمارات لما يقدمونه من أجل الوطن، وقالت: «تحية لكم من أم مُحبة ومحظوظة بكم، أم تدعو لكم بدوام التميز في خدمة الوطن».

وقالت سموها في كلمة ألقتها نيابة عنها الشيخة فاطمة بنت عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال فعاليات الدورة الأولى من «ملتقى فخر»: «الأمهات في دولة الإمارات هن اليوم وبجهود أبنائهن مطمئنات ومتفائلات بمستقبل هذا الوطن الذي سيواصل مسيرة تقدمه بثبات نحو الريادة والتميز في جميع المجالات بسواعد أبنائه المخلصين لترابه».

تميز

وأضافت سموها: «نقول اليوم لشباب الوطن أن نجاحكم واستمرارية تميزكم بمساهمتكم في دفع مسيرة التقدم نجاح لاستثمار المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، «في تنمية قدراتكم وحفاظكم على قيمكم وتمسككم بهويتكم الوطنية انعكاس لما غرسه فيكم من أخلاق نبيلة، وخدمتكم للوطن واجب تقدمونه اليوم لدار زايد».

وأكدت سموها أن الشيخ زايد حي في قلوب أهل الإمارات وشبابها.. في طموحاتهم وقلوبهم المخلصة للوطن وإصرارهم وعزيمتهم القوية لبناء مستقبل تكون دولتنا هي الأفضل على مستوى العالم.

وقالت سموها: «وجود الشابات في الخدمة الوطنية سند، وعون، وفخر، ولطالما كان حلماً لزايد، وواقعاً نعيشه اليوم بفضل قيادة علمتنا الاتحاد والتكاتف، والتعاون، وضمان استمرارية وتقدم الوطن وازدهاره وصناعة مستقبل واعد لأبنائنا وأجيالنا القادمة».

ونوهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك إلى أن وجود بنات زايد في الخدمة الوطنية فخر لكل امرأة إماراتية وعربية، فمن خلال تأدية واجباتهن واجتهادهن في خدمة الوطن ضربن أروع الأمثلة في صناعة الرجال وبناء الأجيال. حضر الملتقى، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل في أبوظبي.

ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول والشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان.

كما حضر الملتقى، معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع .

ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة وعدد من الشيوخ والوزراء وأكثر من 5000 من منتسبي الخدمة الوطنية والقوات المسلحة ووفود شبابية من مختلف أنحاء الدولة.

ريادة

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في تصريح بهذه المناسبة أن شباب الإمارات من منتسبي الخدمة الوطنية نماذج ملهمة للعطاء والإخلاص والتضحية في سبيل الوطن والحرص على صون مكتسباته وإنجازاته.

وقال سموه إن «ملتقى فخر» هو ملتقى الهمم العالية لشباب الوطن الذين تتواصل بعطائهم ومثابرتهم واجتهادهم مسيرة ريادة وطننا المعطاء.

خدمة الوطن

وبدأت أعمال الملتقى بكلمة تقديمية لمعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي رحبت فيها بالحضور في هذا الملتقى الذي تنظمه المؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وأكدت معاليها أن هذا الملتقى يجمعنا لخدمة الوطن فهو ملتقى لأبطال وشجعان دولة الإمارات، وسنتعرف فيه على أرقى صور العمل الإنساني الذي قدمته دولة الإمارات.

وقالت «نحن محظوظون بالشراكة مع قائد آمن بالشباب ويعمل كل يوم على إعداد أجيال إماراتية تعشق الوطن وتخلص له وهو اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية».

نقلة نوعية

وأكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان في كلمته التي ألقاها خلال الملتقى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان رجلاً استثنائياً استطاع بحكمته وسدادة رأيه ووفائه وحبه لوطنه أن ينقل شعب الإمارات هذه النقلة النوعية التي حققت له التطور والازدهار والأمن والأمان وجعلته محلاً للتقدير والاحترام على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأشار إلى أن قيادة الدولة الرشيدة تسير على خطى الشيخ زايد وتتابع المسيرة الوطنية واضعة نصب أعينها حب الوطن والتفاني في خدمته وبذل الغالي والنفيس في سبيله، مؤكداً أن هذا النهج يجب أن يسير عليه الجميع، فحب الوطن ومصلحته ورفعته يجب أن تكون الغاية التي نطمح إليها والبوصلة الحقيقية التي نهتدي بها في مسيرنا.

وتوجه بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على مبادرة «ملتقى فخر» المبادرة المجتمعية التي انطلقت تعظيماً لمشاعر الفخر والاعتزاز في نفوس الشباب تجاه كل ما يقدمونه لوطنهم، مؤكداً أن هذا هو عهدنا بسموه الذي همه الأول وطنه وأرضه وشعبه.

وأكد في حديثه للشباب على ضرورة أن يكونوا مصدراً للفخر والاعتزاز ليس فقط لوالديهم وأسرهم وإنما لقيادتهم ووطنهم، مؤكداً أن القيادة تريد التباهي بأبنائها وأن أسلوب النداء الذي ينادي به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الشباب «يا عيال زايد» ليس نداءً عادياً بل هو إعلان لتعزيز الثقة بأبنائه والتأكيد عليهم أن هناك أمراً هاماً يجب الانصات له جيداً لأن فيه خيرهم ومصلحتهم».

وأشار إلى أن الشباب هم رأس المال الأثمن للوطن وهم الحاضر وبناة المستقبل وأن كل «لبنة» يضعونها وكل غرس يغرسونه وكل إنجاز وتضحية يقدمونها لوطنهم هي إرث لأبنائهم وأحفادهم من بعدهم.

وشدد على أن الرعيل الأول سلمنا راية الوطن خفاقة وعالية ويجب علينا أن نسلمها للأجيال القادمة من بعدنا خفاقة وعالية ونستطيع أن نحقق ذلك بهممنا وسواعدنا وولائنا الحقيقي لقيادتنا ولاءً واحداً لا يقسم وانتمائنا المطلق لوطننا انتماءً واحداً لا يتجزأ، مؤكدا أن راية هذا الوطن أمانة عظيمة لا يقدر على حملها إلا الرجال الشرفاء الصادقون الأوفياء «عيال زايد».

وأضاف «أن الوطن بأرضه ومقدراته وإنجازاته وكل ما حققه اليوم يحتاج إلى من يحميه ويحافظ عليه وهذا دور الشباب باعتبارهم أسود هذا الوطن والأحق والأولى بحمايته والدفاع عنه مستشهداً بمقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «إن طريق الجندية طويل لا يبلغ منتهاه إلا الرجال المؤمنون بربهم وبقدسية ثرى وطنهم».

وفيما يتعلق ببرنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية، أشاد بشباب الوطن الذين سارعوا إلى تلبية نداء الواجب ولم يتأخروا لحظة واحدة لأنهم يعلمون جيداً أن الخدمة الوطنية هي حق الوطن عليهم وواجبهم تجاه وطنهم، مؤكداً أنهم محل فخر واعتزاز القيادة لأنهم أثبتوا للعالم أن وطنهم هو الأول وقبل كل شيء وأن القيادة عندما تنادي هم أول من يلبي النداء».

وأوضح أن مرحلة الشباب مرحلة هامة جداً في البناء والتأسيس لذا حرصت القيادة على أن تكون الخدمة الوطنية المحطة الأولى لإعداد وتأهيل الشباب للمرحلة المستقبلية القادمة التي تحتاج إلى شباب قوي جسدياً وفكرياً ونفسياً شباب متماسك ومتلاحم ومتسلح بالقيم والهوية الوطنية وقادر على الدفاع عن نفسه وأهله ومجتمعه ووطنه.

وأكد أن الخدمة الوطنية لها دور كبير في هذا الجانب من خلال التأكيد على قيم الولاء والانتماء اللذين يعتبران وجهين لعملة واحدة، مضيفاً أن الخدمة الوطنية جعلت الشباب أكثر تركيزاً وإلماماً بالقضايا الوطنية وطورت شخصيتهم وجعلتهم أكثر تحملاً للمسؤولية وأكثر اعتماداً على النفس وقوة عودهم وجعلتهم أكثر إنتاجية كما أنها ساهمت في تعزيز التوعية والتحصين الفكري والأمني.

ووجه عدداً من الرسائل لشباب الوطن دعاهم فيها إلى الاجتهاد في بر الوطن مذكراً إياهم أن الوطن أمانة في أعناقهم وأن عليهم أن لا ينسوا قسم الولاء الذي أقسموا وعاهدوا الله تعالى فيه أن يدافعوا عن وطنهم وأن يتصدوا لأعدائه وأن يطيعوا الأوامر الصادرة من ولاة الأمر، مؤكداً أن التضحيات التي نقدمها للوطن هي الدليل على صدق ولائنا وانتمائنا وهي التي تكشف معادن البشر فكلما كان الواحد منا على استعداد للتضحية بروحه ودمه وماله ووقته وجهده ورفاهيته وراحته كلما كان انتماؤه وولاؤه صادقاً وحقيقياً ومؤثراً.

وأكد على الشباب أنه كلما ضعفت عزيمتهم أو فترت همتهم عليهم أن يتذكروا شهداء الوطن الذين استشهدوا وهم يدافعون عنه وعن أمنه واستقراره متوجهاً بتحية إجلال وتعظيم وفخر واعتزاز لهذه النماذج الوطنية المشرفة من الرجال الشرفاء المخلصين الذين استشهدوا ليكتبوا بدمائهم الطاهرة فصلاً تاريخياً مشرفاً، مؤكداً أن هذه كوكبة عظيمة من «عيال زايد» الذين حملوا الرسالة وأدوا الأمانة وهم فخر الإمارات وأنتم يا شباب فخرنا.

تضحية

عقب ذلك.. ألقى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة كلمة رئيسية تحدث فيها سموه عن مسيرته في ميادين الشرف باليمن، مؤكداً سموه أنه فخور بهذه الفترة التي قام فيها بتلبية نداء الوطن مع شباب الوطن ومنهم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان.

وقال سموه موجهة حديثه للشباب «أنتم جيل المهمات ونحن جميعاً مستعدون للتضحية في سبيل الوطن».

جلسة حوارية

وشهد «ملتقى فخر» عقد جلسة حوارية شاركت فيها العقيد الركن طبيب عائشة الظاهري من القوات المسلحة الإماراتية وحاورها فيها أحد منتسبي الخدمة الوطنية.

وأكدت العقيد الركن طبيب عائشة الظاهري أن دورها في القوات المسلحة نابعاً من رغبتها الأكيدة في خدمة الوطن وإعلاء رايته في كل مكان.

وأشارت إلى أن القوات المسلحة الإماراتية سباقة لتقديم الدعم لكل شعوب العالم منذ مشاركتها الأولى في قوات حفظ السلام في كوسوفو بالإضافة إلى العديد من الإنجازات والنجاحات التي تحققت خلال المشاركة في أفغانستان التي كانت تشكل تحدياً كبيراً أمام جميع القوات هناك.. وقالت «إن الهدف الأسمى لأي طبيب هو معالجة الجنود في ميادين القتال ومؤازرتهم لتحقيق النصر ورفعة الوطن».

وأشادت في الوقت نفسه بجنود الوطن في اليمن وذكرت أن تجربتها هناك أضافت لها خبرة كبيرة مؤكدة أن القوات المسلحة الإماراتية تمتلك جنوداً وكفاءات قتالية فريدة تستطيع إحداث التغيير على الأرض وتحقيق كل الأهداف المنشودة من خلال التخطيط والتنفيذ السليم.

ونوهت إلى شجاعة الجنود في اليمن واستشهدت بالعديد من المواقف في معارك تحرير عدن ودور المجموعات القتالية الصغيرة في قيادة المقاومة هناك وتدريب كوادرها بالشكل السليم حتى اكتمل النصر على أيديهم.

شجاعة وإقدام

وفي الجلسة الحوارية الثانية تحدث الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول، حيث أكد أن مشاركته في اليمن جاءت انطلاقاً من تلبيته نداء الوطن وإعلاء كلمة الحق وأن جنود الإمارات البواسل يتحلون هناك بالشجاعة والإقدام ويتسابقون لنيل الشهادة في ميادين الشرف والكرامة.

وأكد أن مشاركته في «ملتقى فخر» والذي يعتبر إحدى مبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب يأتي في إطار التأكيد على أهمية دور الشباب في خدمة الوطن وما تمثله هذه الخدمة من فخر سواء عبر الالتحاق بالخدمة الوطنية العسكرية أو في مجالات الحياة الأخرى.

وقال إن دولة الإمارات تعتمد على شبابها للمساهمة في تنمية البلاد والارتقاء بها إلى أعلى المراتب وعلى الشباب أيضاً المشاركة في حماية مكتسبات الوطن وإنجازاته كما أن الخدمة الوطنية وما تقوم به من تأهيل شباب الوطن بالمهارات العسكرية يجعلنا جميعاً مستعدين لنكون جنوداً لحماية هذا الوطن من كل الملمات.

وأكد أن دولتنا وتحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، تسعى جاهدة للارتقاء والتقدم في كل المجالات وعلى كل فرد منا المساهمة في ذلك من خلال تنمية ذاته والارتقاء بها ليصبح بذلك جزءاً من بناة هذا الوطن المعطاء.

واستعرض الملتقى تجارب شباب الإمارات من الجنسين في أداء الخدمة الوطنية وما اكتسبوه من خبرة كبيرة خلال حياتهم العسكرية وما اكتسبوه من خلال الانضباط والتدريب.

وشهد الملتقى تفاعلاً كبيراً بين شباب الإمارات وإلقاء الضوء على القصص البطولية لجنود الإمارات البواسل ومنتسبي الخدمة الوطنية الذين كانوا مصدر فخر وإلهام لكل الحضور.

وقال الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان إن دولة الإمارات دولة خير وسلام وتسامح وتتمنى الرخاء والاستقرار والازدهار لشعوب العالم أجمع، مضيفاً أننا فداء لوطننا ونفتخر بالدفاع عن مكتسباته وإنجازاته وصون مقدراته.



تطوير مراكز تسجيل الخدمة الوطنية لتكون الأفضل عالمياً



أعلنت المؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية عن مبادرات مشتركة لتعزيز التعاون في العمل على تطوير مراكز تسجيل الخدمة الوطنية لتكون الأفضل في العالم بما يسهم في تطوير تجارب شباب الخدمة الوطنية وذلك بحضور اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان ومعالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب.

و قالت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي: «يجسد ملتقى فخر حرص قيادتنا الرشيدة في إبراز دور الشباب من منتسبي الخدمة الوطنية في صون مقدرات الوطن ضاربين أروع الأمثلة في البطولة والتضحية أمام كل أبناء الوطن، ومصدر إلهام للأجيال المقبلة، ونتطلع إلى أن يكون الملتقى احتفالية شبابية وحلقة وصل بين شباب الوطن وإخوانهم وأخواتهم من منتسبي الخدمة الوطنية».

وأضافت معاليها «يأتي الإعلان عن المبادرات مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ليشكل نقلة نوعية في العمل المشترك من أجل توفير تجربة شبابية متميزة، لننطلق منها نحو آفاق المستقبل وما يحمله لنا من تحديات وطموحات ونجاحات برؤية قيادتنا وعزيمة شبابنا ونحن مستعدون لصنع الإنجازات وخلق الفرص والحفاظ على مقدرات الوطن مجسدين قيم ومبادئ دولتنا التي غرسها الآباء المؤسسون في نفوس كل إماراتي».

وسيعمل الطرفان على نشر قصص وبطولات الشباب لتكون مصدر إلهام للأجيال المقبلة في خدمة الوطن والتضحية في سبيل الحفاظ على مكتسباته وصون منجزاته الحضارية، كما تشمل المبادرات إنشاء وحدة مشتركة لمتابعة الحالات الخاصة لشباب الخدمة الوطنية ومجلس لشباب الخدمة الوطنية.

من جهته قال سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، إن «ملتقى فخر» هو تجسيد لأسمى قيم الولاء والانتماء التي رسخها الشباب ومنتسبو الخدمة الوطنية الذين يبذلون العطاء والجهد من أجل الحفاظ على الوطن ليكونوا حصن الدولة المنيع بيقظتهم واستعدادهم الدائم لتلبية نداء الواجب وتشكل المبادرات المشتركة مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية فرصة للمؤسسة الاتحادية للشباب للعمل يداً بيد مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في تطوير تجربة عالمية هي الأفضل في خدمة الوطن.

أمل المستقبل

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إننا نرى في شباب الإمارات الأمل والمستقبل.

ودوّن معاليه عبر «تويتر»: «ملتقى الفخر فخر للإمارات بشبابها، نرى في شبابنا الأمل والمستقبل، نزهو بسردهم وقصصهم حول الولاء للوطن وحبه ونعتز بتضحيتهم وعطائهم، شباب الوطن يلبي نداءه. الإمارات تفخر بكم كما تفخرون بها».













